Новосибирск, , 16:36 — REGNUM В Новосибирской области продолжается голосование на выборах депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания региона седьмого созыва. Сегодня, 12 сентября, избирательный участок посетил губернатор Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Андрей Травников на избирательном участке Nso.ru

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Травников отметил, что на избирательных участках работает большое количество общественных наблюдателей.

Отметим, что в 2020 году общественными наблюдателями стали более двух тысяч человек. Кроме того, в областном правительстве накануне, 11 сентября, заработал общественный штаб видеонаблюдения, в котором члены региональной Общественной палаты и волонтёры осуществляют мониторинг работы участковых комиссий.