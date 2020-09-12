Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Более 13% составила явка на избирательные участки в первый день досрочного голосования 11 сентября в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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"В Ростовской области 11 сентября в выборах губернатора приняли участие 13,1% избирателей — более 400 тыс. жителей Дона», — уточнили в облизбиркоме.

12 сентября — второй день досрочного голосования на выборах главы региона. В Ростовской области 2 тыс. 610 избирательных участков по-прежнему работают с 8:00 до 20:00 мск.