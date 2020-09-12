Москва, , 16:14 — REGNUM Как и в минувшие выборные компании, движение «Голос» распространяет недостоверную информацию о якобы имеющих место нарушениях в Единый день голосования 2020 года. Об этом сегодня, 12 сентября, заявили директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

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Напомним, что движение «Голос» ведет проект «Карта нарушений». Это интерактивная карта России, на которой отображается информация, связанная с выборами в стране. Любой желающий может опубликовать там сообщение о том, что на таком-то участке якобы имело место нарушение выборного законодательства.

При этом с самого начала «Голос» не предполагал никакой верификации этих сообщений. Каждый год в период выборов на этой «Карте» появляется информация о якобы нарушениях, которая на поверку оказывается недостоверной. Лишь единичные случаи нарушений подтверждаются. Тем не менее «Голос» и его западные кураторы, каждый раз после выборов утверждают, что прошли они с «массой нарушений».

Политолог Павел Данилин считает, что пора задуматься над тем, чтобы вводить административные штрафы за распространение фейков. Он подчеркивает, что «Карта нарушений» никогда не дает опровержений опубликованного, даже после того, как фейк выявляется. Отсутствует практика подачи исковых заявлений к «структурам, фабрикующим подобного рода дискредитирующую информацию», отметил он.

«Нужно вводить административные штрафы за распространение фейков. Только рублем можно заставить отвечать за свои слова этих провокаторов», — подчеркнул Данилин.

Потуремский также заявил, что «Голос» принципиально не занимается проверкой информации, которая публикуется на его «Карте».

«Проверкой собственной информации «Карта» принципиально не занимается. Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации», — считает Потуремский.

Кроме того, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что весь смысл существования этой «Карты нарушений» от «Голоса» — это дискредитация российской избирательной системы посредством фейков.