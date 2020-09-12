Посёлок городского типа Тикси, Якутия, , 16:01 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота (СФ) 12 сентября провела тактические учения по защите территорий России в Арктике — высадку морского десанта в бухте Тикси. Об этом пресс-служба СФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

В ходе учений, прошедших под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева, было отработано взаимодействие сил и войск флота при высадке морского десанта на необорудованное арктическое побережье, которое, по легенде учений, было захвачено условным противником.

На первом этапе на берег неподалёку от посёлка Тикси подошли быстроходные лодки с морскими пехотинцами, которые при огневой поддержке большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» и двух вертолётов Ка-27 захватили плацдарм и обеспечили подход к берегу большого десантного корабля (БДК) «Кондопога» с основными силами морской пехоты на борту. После этого с борта БДК способом «на упор» на необорудованное побережье были высажены основные силы десанта с бронетранспортёрами БТР-82А и двухзвенными тягачами ДТ-10 «Витязь».

На втором этапе учений морские пехотинцы отработали действия по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп (РДГ) противника в прибрежных районах.

Напомним, что Северный флот регулярно проводит учения по высадке морского десанта на различных арктических территориях России. В бухте Тикси первые учения были проведены в 2018 году. Эти учения являются вторыми.

Как сообщало ИА REGNUM, арктическая группировка Северного флота (СФ) 7 сентября преодолела ледовоопасные участки пролива Вилькицкого и вошла в море Лаптевых.

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