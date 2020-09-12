Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Власти Ленинградской области в связи со стабильной ситуацией в регионе по распространению коронавирусной инфекции продолжили смягчение ограничений, введенных для борьбы с пандемией. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с 12 сентября обновленные условия работы введены для предприятий общественного питания, кинотеатров и детских развлекательных центров.

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Новым постановлением в «желтой» зоне отменены ограничения по площади торговых объектов, которым разрешено работать, а также требования для торговых центров и комплексов по обязательной реализации в них продуктов питания или товаров первой необходимости. Однако осталось ограничение по количеству посетителей — не более одного человека на 4 кв. метра торговой площади.

Предприятиям общественного питания в «желтой» и «зеленой» зонах отныне разрешено работать без ограничения по заполняемости посадочных мест в залах. В «зеленой» зоне снято ограничение по заполняемости кинотеатров.

В «желтой» и «зеленой» зонах разрешена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат.

Отменено ограничение по общему количеству пассажиров экскурсионных автобусов, при обязательном использовании масок и сохранении безопасной дистанции.

По данным оперативного штаба на 12 сентября, за последние сутки в Ленобласти выявлено 36 новых носителей коронавируса в 23 населенных пунктах. Общее число случаев заражения составляет 7228. В Ленобласти выздоровели от COVID-19 в общей сложности 4833 человека, скончались от последствий болезни 86 человек.

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