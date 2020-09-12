Копенгаген, , 15:08 — REGNUM По строительству газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») после ситуации с блогером Алексеем Навальным должна быть начата новая дискуссия. Такое мнение 12 сентября высказала премьер-министр Дании Метте Фредриксен, ее слова приводит датская телерадиокорпорация DR.

По словам Фредриксен, она всегда была против строительства данного газопровода, так как считала, что Европа «не должна становиться зависимой» от поставок природного газа из России.

«Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», — также заявила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле минувшего года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода «СП-2», большая часть из которого на сегодняшний день закончена.