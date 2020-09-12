Минск, , 14:45 — REGNUM Одного из лидеров белорусской оппозиции, члена президиума так называемого координационного совета Марию Колесникову перевели в следственный изолятор №8 города Жодино (Минская область). Об этом со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак сообщает 12 сентября «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Тюремная камера Кашак

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

До этого Колесникова содержалась в СИЗО №1 города Минска. По словам Казак, Колесникову перевели вчера вечером. Причин перевода лидера оппозиции адвокату не сообщили.

Читайте также: Защита Колесниковой потребовала отменить решение о её аресте

Напомним, Мария Колесникова была задержана правоохранителями на границе с Украиной 8 сентября. Белорусская оппозиционер подозревалась в призывах к захвату власти в республике.