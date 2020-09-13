Иваново, , 08:03 — REGNUM Избирательные участки в Ивановской области открылись в 08:00 в единый день голосования 13 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Всего в регионе сегодня проходит 115 кампаний, избираются составы 109 советов поселений и шести городских округов, в том числе новый состав гордумы выбирают жители Иванова. Всего предстоит заместить 1331 мандат, на них претендует 3081 кандидат. В Иваново зарегистрированы 343 кандидата, в том числе 27 самовыдвиженцев.

Досрочное голосование на участках в Иванове проходило с 2 по 10 сентября, участки работали по четыре часа в день. 11 сентября участки работали с 12:00 до 18:00, 12 сентября — с 09:00 до 15:00. Непосредственно в единый день голосования участки для избирателей будут открыты с 08:00 до 20:00. Затем начнётся подсчёт голосов.