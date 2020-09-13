Смоленск, , 08:07 — REGNUM Единый день голосования стартовал в Смоленской области 13 сентября, сообщает ИА REGNUM. В 08:00 открылись более 780 участков для голосования. Один временный участок организован на базе Смоленской областной клинической больницы. В списки избирателей включены 759 167 человек.

На избирательном участке. Смоленская область Smolensk.izbirkom.ru

Основные выборы в регионе — выборы губернатора Смоленской области. Жителям предстоит проголосовать за одного из четырёх кандидатов. Также в регионе проходят выборы в Смоленский горсовет шестого созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. После чего в комиссиях начнут подсчёт голосов. Добавим, что в этом году жители региона имели возможность также проголосовать досрочно.

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