Сараево, , 16:48 — REGNUM 11 сентября на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что боснийские власти пытаются устранить Сербию в качестве ключевого партнера Республики Сербской. Республика Сербская, по его словам, является бельмом в глазу властей Большое и Герцеговины, и на встречах в Сараево он чувствует ненависть как к его стране, так и к Сербии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

По поводу возбуждения иска против Сербии в связи с обвинениями в геноциде, он заявил, что в Боснии и Герцеговине были бы очень рады, если бы не существовало Республики Сербской, и к Сербии они испытывают такую же ненависть, независимо от того, что на высшем уровне они иногда пытаются придерживаться иной риторики.

«Мы бельмо в глазу Боснии и Герцеговины. Они делают все, что в их силах, чтобы устранить Сербию, не дать ей, по их словам, вооружиться и попытаться решить этот вопрос с применением вооружённых сил», — отметил Милорад Додик.