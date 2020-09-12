Токио, , 16:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Японии никак не отреагировало на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно позиции России по территориальному вопросу с Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Дмитрий Песков заявил относительно проблемы принадлежности Курильских островов, что за то время, когда Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии, наши страны «не приблизились к урегулированию основной проблемы». 10 сентября пресс-секретарь подчеркнул твёрдую позицию России по этому вопросу: «Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию».

В МИД Японии не стали делать ответного заявления, однако СМИ Японии активно отреагировали на слова официального лица.

В частности, Jiji Press, одно из крупнейших японских информационных агентств, напомнило читателям о последнем официальном заявлении МИД Японии относительно Курильских островов. Оно было сделано министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в июле, в связи с принятием в России поправок к Конституции, включающих «запрет на отчуждение территорий». Министр Мотэги тогда сказал: «Мы намерены продолжать вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, предусматривающей подписание мирного договора после решения территориального вопроса».