Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM В первый день досрочного голосования на выборах губернатора Ленинградской области явка избирателей региона составила 15,45%. В абсолютных цифрах 11 сентября свой голос за кандидатов отдали 210 тысяч 082 человека. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщили в избиркоме Ленинградской области.

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«При этом 60% избирателей проголосовали в помещениях для голосования, 40% — вне помещений для голосования (на дому, на придомовых территориях)», — уточнили в Леноблизбиркоме.

12 сентября в Ленинградской области продолжается досрочное голосование. Оно проходит в штатном режиме. Основной день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября.

Напомним, в Ленинградской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского районов и в Сосновоборском городском округе. Досрочное голосование на местных выборах также продолжается 12 сентября.

Заявления о желании проголосовать на дому (по уважительной причине) можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года.

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