Краснодар, , 08:03 — REGNUM Более 2,8 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 13 сентября в единый день голосования в Краснодарском крае, сообщает ИА REGNUM. В регионе проходит 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов.

Крупнейшей избирательной кампанией в регионе являются выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов. Также жители Краснодара выбирают депутатов гордумы седьмого созыва, в Сочи проходят выборы депутатов городского собрания муниципального образования городской округ город-курорт Сочи первого созыва, депутатов гордумы выбирают в Новороссийске.

В процессе выборов задействовано более 32 тыс. членов участковых избирательных комиссий. В списки избирателей на 1 июля 2020 года включены 4 млн 209 тыс. 156 человек. Как сообщало ИА REGNUM, впервые голосование проводится в течение трёх дней — жители региона имели возможность проголосовать 11 и 12 сентября. В первый день голосования явка составила 22%.