Минск, , 14:47 — REGNUM Разделение братских народов Белоруссии, России и Украины произошло в большей степени на политической почве, и оно было смоделировано извне. Об этом заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в интервью RT, опубликованном 12 сентября.

Патриарх Кирилл возводит в сан митрополита епископа Вениамина Patriarchia.ru

«Наши народы (Украины, Белоруссии и России — ИА REGNUM) очень близки, и разделение, оно произошло больше на политической почве. Причем оно было смоделировано извне. Другое дело, что не хватило нам вот такой мудрости наших предыдущих поколений, чтобы вот этому разделению противостоять. Вместе с тем мы знаем о том, что есть пророчество о том, что все равно три братских народа потом будут вместе. Об этом будем молиться, к этому будем стремиться», — заявил митрополит Вениамин.

Напомним, митрополит Вениамин был возведен патриархом Кириллом в сан митрополита Минского и Заславского 6 сентября. Предыдущий глава Белорусской православной церкви митрополит Павел подал в отставку. 25 августа он был освобожден от занимаемой должности решением Священного Синода РПЦ.