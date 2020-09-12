Минск, 12 сентября 2020, 14:47 — REGNUM Разделение братских народов Белоруссии, России и Украины произошло в большей степени на политической почве, и оно было смоделировано извне. Об этом заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в интервью RT, опубликованном 12 сентября.
Напомним, митрополит Вениамин был возведен патриархом Кириллом в сан митрополита Минского и Заславского 6 сентября. Предыдущий глава Белорусской православной церкви митрополит Павел подал в отставку. 25 августа он был освобожден от занимаемой должности решением Священного Синода РПЦ.