Минск, , 13:48 — REGNUM Автокефалия (административная независимость от Русской Православной Церкви) Белорусской Православной Церкви является темой, навязанной извне и внутри Церкви нет в ней необходимости. Об этом заявил глава Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в интервью RT, опубликованном 12 сентября.

По словам митрополита Вениамина, тема автокефалии «навязывается нам извне, внутри нет такой потребности».

«И, в общем-то, история предыдущего столетия нам показывает, когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые так или иначе не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и в общем-то это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время», — заявил глава Белорусской Православной Церкви.

По словам митрополита Вениамина, вопрос об автокефалии сейчас поднимается в большей степени «людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее».

«Но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости», — еще раз подчеркнул патриарший экзарх всея Беларуси.

Глава БПЦ также предостерег от расслабления и впадения в беспечность. Он отметил, что совсем недавно, так, как и год назад нельзя было предположить, что в Белоруссии будет происходить то, что происходит сегодня.

«Но тем паче сейчас надо хранить бдительность и, скажем, избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате», — предостерег глава БПЦ.

Напомним, глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин также заявил, что Церковь должна быть «нейтральной» в сложившейся после выборов президента Белоруссии ситуации в стране.