Воронеж, , 08:05 — REGNUM 1735 избирательных участков открылись в Воронежской области в единый день голосования 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего в регионе проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов.

На участке для голосования. Воронеж Govvrn.ru

Самые крупные выборы в регионе проходят в Воронежскую областную думу. На 56 мест в парламенте претендуют восемь партий, зарегистрировавших списки, и 129 одномандатников. Жители Воронежа выбирают депутатов городской думы. Зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой России» и «Яблока», также регистрацию прошли 130 одномандатников. На 1 июля в Воронежской области зарегистрирован 1 млн 845 тыс. 241 избиратель.

Напомним, в этом году голосование на выборах в регионе длится три дня — досрочно можно было проголосовать 11 и 12 сентября, 13 сентября — основной день для голосования.