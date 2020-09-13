Томск, , 04:02 — REGNUM В Томской области в единый день голосования 13 сентября состоятся 27 избирательных кампаний разного уровня, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Ровно в 08:00 по местному времени в регионе открылись более 700 избирательных участков.

В том числе жители Томска выберут депутатов городской думы седьмого созыва. Выборы в гордуму пройдут на 213 избирательных участках.

Избирательные участки закроются в 20:00.

Читайте развитие сюжета: Известна явка на выборах в думу Томска на 10:00