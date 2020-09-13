Белгород, , 08:00 — REGNUM Основной день голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва начался в регионе, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM. Избирателей ждут на 1242 участках.

В Белгородской области определены 25 одномандатных избирательных округов. В думу избираются 50 депутатов по смешанной системе. В выборах участвуют семь избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (по итогам жеребьевки): ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «За правду», КПРФ, «Единая Россия».

Видеонаблюдение установлено на 312 участках региона. Комплексы обработки избирательных бюллетеней применяют на 110 избирательных участках Белгорода.