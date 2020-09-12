Белград, , 13:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 11 сентября в эфире сербского государственного телеканала RTS заявил, что администрация Дональда Трампа проявила уважение к Сербии.

Вучич: Сербию ждут трудные времена ©Иван Шилов

По словам Вучича, Косово создали «американцы и немцы, а не швейцарцы, конечно же» и «30 лет двери Белого дома были закрыты для Сербии». Политик подчеркнул, что благодаря своей роли в жизни и существовании Косово США очень легко управлять Косово:

Александр Вучич Достаточно, чтобы они сказали — мы выведем наши войска из Косово и они (албанцы) согласятся на все.

По традиции, сербский президент не забыл напомнить о том, как тяжело даются переговоры с албанцами, что США постоянно оказывают на Сербию давление по косовскому вопросу и что Сербию, конечно же, «ждут трудные моменты»:

Поверьте мне, это была трудная битва, мы не спали ночью, у нас был один ответ на все. У них было тысячи бумаг, которые они принесли с собой.

И заявил, что ему удалось добиться «маленькой победы, которая принесет благо детям и будущему Сербии».

Напомним, соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, подписанные при прямом участии президента СШАДональда Трампа 4 сентября,предполагают работу над совместными инфраструктурными проектами, присоединение Косово к проекту Балканского мини-шенгена, а также перенос посольства Сербии и Косово в Иерусалим и признание Косово Израилем.

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