Москва, , 12:35 — REGNUM Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова заявила, что наблюдатели фиксируют повышенный интерес к досрочным выборам в России, кроме того, существенных нарушений пока не выявлено. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

На участке для голосования Cap.ru

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Напомним, что Единый день голосования в этом году приходится на 13 сентября, однако ЦИК организовал досрочное голосование в течение двух предшествующих дней — 11 и 12 сентября.

Выборы разных уровней проходят в 83 субъектах Федерации (кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии). По итогам выборов будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

По словам Булгаковой, общественные наблюдатели на текущих выборах фиксируют интерес граждан к досрочному голосованию. Кроме того, она рассказала, что нарушений фиксируется незначительное количество.

«Те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности. Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было», — сказала она.

Также Булгакова добавила, что на сегодняшний день НОМ получил от наблюдателей 559 сообщений. Из них 515 — это информационные сообщения, 3 сообщения об инцидентах, 5 — о проблемах, 10 — о решении проблем, 26 — о фейках.