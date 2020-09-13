Черногорск, Хакасия, , 04:01 — REGNUM Единый день голосования начался в Хакасии 13 сентября ровно в 08:00 по местному времени.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, всего в Хакасии со 2 сентября приступили к работе 250 участковых избирательных комиссий в городах и районах.

В том числе 13 сентября в республике пройдут выборы главы города Черногорска. За должность градоначальника поборются восемь кандидатов.

Избирательные участки в день голосования будут работать до 20:00.

Читайте развитие сюжета: Избирательные участки закрылись в Хакасии