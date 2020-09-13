Брянск, , 08:00 — REGNUM Основной день голосования начался в Брянской области, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM. Жители выбирают главу региона. Открыты 1088 избирательных участков.

В избирательных бюллетенях пять кандидатов: Андрей Архицкий (КПРФ), Александр Богомаз («Единая Россия»), Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа»), Сергей Курденко («Справедливая Россия») и Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации»). Предыдущие выборы губернатора проводились 13 сентября 2015 года, в них участвовало три кандидата. Явка составила 57,43%. Победитель набрал 79,96% голосов.

За ходом голосования следят более восьми тысяч наблюдателей. В единый день голосования также проходят 43 муниципальные избирательные кампании в органы местного самоуправления 15 районов.