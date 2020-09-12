Краснодар, , 12:10 — REGNUM Почти 22% составила явка на избирательные участки в первый день досрочного голосования 11 сентября в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«11 сентября, в первый день проведения досрочного голосования, в выборах в Краснодарском крае приняло участие 924 563 человека. Активность избирателей составляет 21,89%», — уточнили в краевой избирательной комиссии.

12 сентября избирательные участки также будут работать с 08:00 до 20:00. В регионе, как сообщало ИА REGNUM, выбирают губернатора, а всего проходит 79 избирательных кампаний различных уровней. Организовано 2799 постоянных избирательных участков.