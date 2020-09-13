Рязань, , 08:00 — REGNUM Выборы депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва начались 13 сентября в Рязанской области. Кроме того, в регионе проходят 32 муниципальные кампании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Рязанскую областную Думу седьмого созыва избираются 40 депутатов: поровну по спискам и одномандатным избирательным округам. В 2020 году в регионе сформировано 20 избирательных округов — 11 в районах и девять в Рязани.

В 18 муниципалитетах выбирают глав, в 12— депутатов представительных органов. Дополнительные выборы депутатов городских дум проходят в Рязани (округ № 14) и Сасово (округ № 8).

Задействованы 32 территориальные избирательных комиссии. Всего в регионе работают 1009 избирательных участков, из них 195 — в Рязани. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 123 участках областного центра.