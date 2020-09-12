Токио, , 17:03 — REGNUM В Японии предвыборная гонка вышла на финишную прямую, три кандидата на пост лидера правящей партии 12 сентября провели заключительные дебаты, сообщает агентство Kyodo.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга, который считается претендентом, заявил, что главным приоритетом его политики будет поддержка экономики при одновременном сдерживании коронавируса. Он продолжит начатый Синдзо Абэ курс абэномики и «любыми средствами» будет защищать работников компаний от увольнения. Кроме того, он сказал, что продолжит работу по увеличению рождаемости в Японии.

Его соперник, бывший министр обороны Сигэру Исиба призвал к созданию более открытого общества, в котором женщины будут играть более важную роль.

Третий кандидат, экс-министр обороны и иностранных дел Фумио Кисида признал достоинства экономического курса Абэ, но сказал, что его выгоды не доходят до среднего класса. Он собирается сделать акцент на повышении базовой заработной платы.

«Мы должны противостоять различным формам неравенства и создать чувство единства», — сказал он.

Газета Yomiuri рассказала о том, что каждому кандидату избиратели присвоили краткую характеристику. Сугу назвали «человеком с большим опытом», Исибу — «человеком убеждений», а Кисиду — «человеком, на которого можно положиться».

Как сообщало ИА REGNUM, новый лидер ЛДП будет выбран 14 сентября. Он практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября. Новый премьер-министр займет пост до конца срока полномочий Абэ — сентябрь 2021 года.