Волгоград, , 07:00 — REGNUM В единый день голосования 13 сентября в Волгоградской области проходят 55 избирательных кампаний. Участие в выборах смогут принять более 269 тысяч избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной избирательной комиссии.

В Урюпинском одномандатном избирательном округе № 1 проходят дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы. В избирательных бюллетенях — пять кандидатов. Остальные избирательные кампании проходят на уровне муниципалитетов.

«По выборам в органы местного самоуправления проводится 54 избирательные кампании, в том числе 29 — по выборам глав сельских поселений, 21 — по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений, а также избирательные кампании по выборам депутатов в городских округах Волгограда, Волжского, Камышина и Фролово», — уточнили в избиркоме.

На должность глав поселений претендуют 98 кандидатов, в представительные органы поселений избирают 144 депутата из 308 кандидатов. В городских думах Волгограда, Волжского, Камышина и Фролово вакантны семь мест — на них претендует 31 человек.