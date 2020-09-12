Биробиджан, , 11:42 — REGNUM В Еврейской автономной области по итогам первого дня голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей составила 32,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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По данным на 20:00 по местному времени (13:00 мск) 11 сентября, свой голос на досрочных выборах губернатора Еврейской АО отдали 41 191 житель области. В столице региона — Биробиджане — проголосовали 15 554 избирателя (27,1%). Самая высокая явка зафиксирована в Смидовичском районе — за первый день голосования участие в выборах приняли 8386 человек или 43,93%.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух регионах Дальнего Востока проходят выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.

Из девяти выдвинувшихся на выборы губернатора Еврейской АО кандидатов избирком зарегистрировал пятерых. Выбирать главу региона в единый день голосования 13 сентября жители будут из Ростислава Гольдштейна («Единая Россия»), Владимира Дудина («Справедливая Россия»), Александра Крупского («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Романа Куземского («Патриоты России») и Бориса Тихонова («Родина»).