Салехард, , 11:35 — REGNUM На Ямале 11 сентября на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО проголосовали 21,75% от общего числа избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя регионального избиркома Игорь Горелик.

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Свой гражданский долг 11 сентября выполнили около 80 тыс. ямальцев. Лидерами по голосованию являются Салехард с показателем 33,3% избирателей, а также Ямальский, Тазовский и Красноселькупский районы.

По формированию списков для голосованию было подано пять жалоб, однако нарушения не найдены ни членами избиркома, ни общественными наблюдателями.

Напомним, выборы на Ямале продлятся по 13 сентября. который станет финальным днём голосования.