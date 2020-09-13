Биробиджан, , 01:03 — REGNUM В Еврейской автономной области в воскресенье 13 сентября в 08:00 по местному времени (01:00 мск) начался основной день голосования на выборах губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Еврейской АО началось трёхдневное голосование на выборах губернатора

В единый день голосования для избирателей открылись 183 избирательных участка.

В области помимо досрочных выборов губернатора в 16 муниципальных образованиях проходят выборы депутатов представительных органов.

В дни досрочного голосования на выборах губернатора ЕАО жители области показали довольно высокую явку. По итогам дня 11 сентября свой голос отдали 41 191 избиратель, а это 32,5% от общего числа избирателей.

На 1 июля 2020 года, по данным областной избирательной комиссии, в регионе избирательным правом обладают 126 447 человек. Наибольшее количество избирателей проживают в Биробиджане — 57 123.

Как сообщало ИА REGNUM, из девяти выдвинувшихся на выборы губернатора Еврейской АО кандидатов избирком зарегистрировал пятерых. Выбирать главу региона в единый день голосования 13 сентября жители будут из Ростислава Гольдштейна («Единая Россия»), Владимира Дудина («Справедливая Россия»), Александра Крупского («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Романа Куземского («Патриоты России») и Бориса Тихонова («Родина»).