Белгород, , 11:32 — REGNUM Правом досрочного голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва воспользовался председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он проголосовал 11 сентября, сообщает пресс-служба избиркома.

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На входе в участок всем избирателям измеряют температуру, обрабатывают руки, выдают индивидуальную защитную маску. Игорь Лазарев решил проголосовать досрочно, поскольку в единый день голосования 13 сентября у главы избиркома будет много работы.

«Участие в выборах — это показатель зрелости общества и готовности взять на себя ответственность за формирование государственной власти в регионе. Считаю, что особенно важно сделать этот шаг представителям молодого поколения. Белгородская земля богата на талантливую молодёжь, мы по праву гордимся достижениям наших юных жителей, чьи таланты, энергия и гражданская позиция уже сегодня укрепляют славу региона на федеральном уровне. Поэтому в наших интересах выбрать людей, которые уже сейчас будут формировать современную законодательную базу, отвечающую запросу общества на движение вперед. Людей, которые своими решениями обеспечат достойную жизнь нам и нашим детям», — сказал председатель избирательной комиссии.

На территории Белгородской области работают 1242 избирательных участка.