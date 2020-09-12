Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае на губернаторских выборах за день, 11 сентября, проголосовали 13% избирателей, или 257 585 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

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В Общественной палате региона отметили, что голосование проходит без серьезных нарушений. Жалоб в краевую избирательную комиссию не поступало.

Напомним, в Пермском крае проходят выборы губернатора. С 11 сентября в регионе работает 1 798 избирательных участков. Пермякам предстоит сделать выбор в пользу одного из четырёх кандидатов на пост главы региона.

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