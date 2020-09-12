Петропавловск-Камчатский, , 23:03 — REGNUM Первым в России единый день голосования стартовал на Камчатке. В крае в 08:00 по местному времени 13 сентября (23:00 мск 12 сентября) начался основной день голосования на досрочных выборах губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе работают 188 избирательных участков.

За ходом голосования на избирательных участках в Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Олюторском районах проследят 160 общественных наблюдателей.

В регионе избирательным правом, по данным избиркома на 1 июля 2020 года, обладают 233 570 человек.

На Камчатке в 12 районах и городских округах 13 сентября проходят выборы глав и депутатов органов местного самоуправления.

Голосование будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком допустил к участию в выборах губернатора Камчатки пять кандидатов: Максима Близнюкова («Партия роста»), Дмитрия Бобровского («Справедливая Россия»), Валерия Калашникова (ЛДПР), Александра Острикова («Патриоты России») и Владимира Солодова (самовыдвижение).