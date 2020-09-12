Ташкент, 12 сентября 2020, 11:35 — REGNUM В семье старшей дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой родился третий ребенок. О рождении сына Саида Мирзиёева сообщила 11 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Новорожденного назвали Шавкат.
В семье Саиды Мирзиёевой и Ойбека Турсунова это третий ребенок. Также супружеская пара воспитывает сына Миромона и дочь Саодат.
Напомним, в 2019 году Саида Мирзиёева вступила в должность заместителя директора агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента страны.
Отметим, у лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева две дочери и сын. Новорожденный стал шестым внуком лидера Узбекистана.