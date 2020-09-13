Калуга, , 08:03 — REGNUM В Единый день голосования, 13 сентября, на 728 избирательных участках Калужской области на территории 24 муниципальных районов и двух городских округов — Калуга и Обнинск — с 8:00 начались выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование Kaluga-gov.ru

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По информации областной избирательной комиссии, будет замещено 2515 депутатских мандатов. Для участия в выборах губернатора выдвинуты шесть кандидатов, на выборах в региональный парламент участвуют 1006 кандидатов и будет замещено 40 депутатских мандатов, на депутатские места в органы местного самоуправления претендуют около пяти тысячи человек.

На 87 избирательных участках используется электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. Для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, организовано бесконтактное голосование на дому. За процессом голосования наблюдают члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также около трёх тысяч общественных наблюдателей и 129 аккредитованных представителей средств массовой информации. На всех избирательных участках находятся сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии и МЧС.

В ходе голосования соблюдаются эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора: установлены санитайзеры, посетителям измеряют температуру и выдают индивидуальные пакеты с одноразовыми масками, перчатками и ручкой.

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