12 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Сомнительно, чтобы попытки Варшавы раздуть костер гражданской войны в Белоруссии, ее поддержка оппозиционного меньшинства могли бы вызвать симпатии Святого престола. Ведь этот «костер» может перекинуться на саму Польшу и опалить ее, что опасно для польской Католической церкви. Не исключено, что миссия архиепископа Галлахера в Минске будет заключаться в спасении Польши от нее самой. Или поляков как народа, если не получится первое.

Станислав Стремидловский, , 10:45 — REGNUM



МИД Белоруссии

Белоруссию посещает важный гость из Ватикана. В пятницу, 11 сентября, в Минск прибыл секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Он пробудет в республике до 14 сентября. В кратком коммюнике Зала печати Святого престола говорится, что монсеньор «продемонстрирует внимание и близость Святейшего отца (папы Римского Франциска — С.С.) к Католической церкви и всей стране». Высшим выражением «внимания и близости» все же стал бы визит государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина по примеру его недавнего посещения Ливана, который в Минске мог бы встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Что касается Галлахера, то он является, если переводить на светский язык, «министром иностранных дел» Ватикана. Поэтому у него другие собеседники, в данном случае — глава белорусской дипломатии Владимир Макей, и другая повестка. В ней больше вопросов, затрагивающих государственные отношения, хотя в программу визита монсеньора и входят встречи с местной католической общиной.

Косвенное подтверждение специфичности миссии секретаря можно найти в сообщении ватиканского портала Vatican News. «Вряд ли архиепископ Галлахер сможет встретиться с архиепископом Минским Тадеушем Кондрусевичем», — отмечает издание. С одной стороны, тому есть объективные причины — Кондрусевич с конца августа не может въехать на территорию Белоруссии, попав под запрет. С другой стороны, он находится на польской территории, это недалеко, при желании можно было бы сделать небольшой крюк или даже вызвать главу белорусских католиков в Ватикан. Ни того, ни другого в настоящее время не сделано. Что вызывает вопрос о том, будет ли Галлахер обсуждать в Минске только ватикано-белорусские отношения или география переговоров окажется расширенной. Здесь стоит вернутся к тому, как Лукашенко лично (что уже довольно неожиданно) разъяснял, почему уехавший на несколько дней в соседнюю Польшу минский архиепископ не может вернуться. По словам президента, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где получил определенные задачи.

Это не может не отбрасывать тень на Святой престол и папу Римского, которые получаются сопричастными вовлечению Католической церкви в Белоруссии в политику, что вызывает раздражение Минска. Проблема заключается в «польском факторе». Ведь по линии государственных отношений между белорусскими властями и Ватиканом все нормально. Согласившись на визит Галлахера, в Минске, где категорически отказываются принять посредничество каких-либо европейских политиков, дали понять, что не считают Святой престол враждебно настроенным или способным на предательство. В ходе общения с монсеньором Макей, вышедший вечером 11 сентября встречать его на крыльцо министерства иностранных дел, особо отметил историческую роль Католической церкви в становлении и развитии белорусского государства, выразив уверенность, что конструктивный диалог со Святым престолом является одним из условий сохранения межконфессионального мира и согласия в стране. Как говорится в релизе МИД Белоруссии, в ходе переговоров актуальные вопросы обсуждались в «контексте развития поствыборной ситуации».

Подобное показывает довольно высокий уровень доверия Ватикану со стороны Минска. И этот настрой говорит о том, что белорусской католической общине как таковой ничего не угрожает. Если только не вмешается «третья сила», то есть Польша. Представители белорусского епископата отрицают, что они вовлечены в политику. Однако у Минска есть основания считать, что это не так. Кондрусевич позволял себе неоднозначные высказывания. Например, он «хотел бы, чтобы польское правительство взяло на себя роль посредника, как и весь ЕС, чтобы стороны конфликта наконец сели за стол переговоров». То, что эти слова являлись ответом на вопрос польского католического информагентства KAI, мало что меняет, в нынешней напряженной обстановке, когда правящий лагерь в Польше активно разыгрывает карту белорусской оппозиции, они, конечно, могли быть восприняты как получение «определенных задач» от Варшавы. А значит Минск имеет полное право на ответ, причем, не столько «польской фракции» белорусского католицизма, сколько самой Польше.

Что в свою очередь не может не волновать Ватикан, которому активность поляков на восточном направлении который раз доставляет головную боль. Следует напомнить, что исторически Святой престол ставил во главу углу задачу сохранения позиций польской Католической церкви, но не польской государственности. Римская курия в эпоху Возрождения поддерживала тевтонских рыцарей в их войнах с поляками. Во времена разделов Речи Посполитой папы Климент XIII и Климент XIV не встали на сторону Барской конфедерации, хотя та «сражалась за католическую веру». Папа Пий VI хвалил российскую императрицу Екатерину Великую, высоко оценив ее завоевания, среди которых он упомянул первый раздел Польши, а также благословил пророссийскую Тарговицкую конфедерацию. Не были однозначно настроены понтифики и в отношении польских восстаний в Российской империи в XIX веке. Так, 9 июня 1832 года папа Григорий XVI издал энциклику Cum primum с осуждением участников Ноябрьского восстания. Святой престол исходил из того, что Церковь должна жить и развиваться. А это возможно в условиях стабильной власти, в то время как мятежи бьют по всей стране, включая католическую общину.

Ватикан крайне осторожно ведет себя сейчас. Когда в Белоруссии только начались волнения, ватиканская газета L'Osservatore Romano подчеркивала, что республика «может столкнуться с хаосом, который грозит ослабить ее и подорвать основы неразвитого гражданского общества. Вышедшая из-под контроля страна способна дестабилизировать как восточные границы ЕС, так и западные регионы России. Это драматический сценарий с тяжелыми социально-экономическими последствиями, которого нужно избежать в общих интересах». Издание также отмечало: «Кажется маловероятным, что Минск станет ближе к Брюсселю». Сомнительно, чтобы попытки Варшавы раздуть костер гражданской войны в Белоруссии, ее поддержка оппозиционного меньшинства могли бы вызвать симпатии Святого престола. Ведь этот «костер» может перекинуться на саму Польшу и опалить ее, что опасно для польской Католической церкви. Не исключено, что миссия архиепископа Галлахера в Минске будет заключаться в спасении Польши от нее самой. Или поляков как народа, если не получится первое.