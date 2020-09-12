Тегеран, , 11:52 — REGNUM 11 сентября официальный представитель МИД Ирана отверг необоснованные обвинения компании Microsoft в попытках хакеров, имеющих отношение к России, Китаю и Исламской Республике, повлиять на президентские выборы в США 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде выступил с речью и отметил: «На протяжении десятилетий именно правительство США вмешивалось в выборы других стран, включая Исламскую Республику Иран, и не имеет права выдвигать такие нелепые претензии в отношении Тегерана».

«Соединенные Штаты, которые на протяжении десятилетий вмешивались в выборы других стран, включая Иран, свергли избранное иранским народом правительство Мосаддыка и ведут активную контрразведывательную кампанию против других стран, не в состоянии выдвигать такие необоснованные претензии», — подчеркнул иранский чиновник.

«Как уже неоднократно повторялось, Тегерану не важно, кто возглавит Белый дом», — сказал Хатибзаде, отметив: «Для Ирана имеет значение приверженность Вашингтона международному праву, правилам и нормам, его отказ от вмешательства во внутренние дела других стран и выполнение своих обязательств».