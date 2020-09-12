Тегеран, , 11:53 — REGNUM 11 сентября в Иране начался второй тур парламентских выборов, по итогам которых должны определиться имена оставшихся 11 из 290 депутатов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Люди, имеющие право голоса, будут голосовать на 3100 избирательных участках в 10 избирательных округах по всей стране. Около 100 тысяч сотрудников органов работают над тем, чтобы выборы прошли гладко.

Учитывая распространение коронавирусной инфекции, также известной как COVID-19, все физические лица, включая избирателей, наблюдателей на избирательных участках, представителей кандидатов, членов конституционного совета обязаны строго соблюдать медицинские рекомендации и протоколы.

В марте Совет стражей конституции согласился отложить второй тур выборов из-за распространения COVID-19. Из 290 мест в парламенте статус 179 мест на выборах был определен народным голосованием, при этом 11 избирательных округов были выведены во второй тур.