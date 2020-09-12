Тегеран, , 11:57 — REGNUM 11 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в своем твиттере написал, что госсекретарь США Майк Помпео должен для начала посмотреть в зеркало, отметив: «Лицемерие по своей природе уродливо, но никогда не поздно сменить курс». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский чиновник сделал эти замечания в своем Twitter-аккаунте, заявив: «История 101 для режима США: поиск ключевых слов #BlackLivesMatter, вооруженные линчеватели, жестокое обращение с мигрантами, пытки водой и электрошокерами, Абу-Грейб, Гуантанамо, Агент Оранж».

Официальный представитель МИД Ирана также решительно осудил внешнюю политику американских властей и действия действующего госсекретаря Соединенных Штатов, отметив: «@SecPompeo должен посмотреть в зеркало. Лицемерие отвратительно, но никогда не поздно сменить направление».