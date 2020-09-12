Тегеран, , 11:56 — REGNUM 11 сентября министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зохрабом Мнацаканяном и обсудил с ним тему расширения двусторонних связей, а также проблемы на Кавказе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны обменялись мнениями о наиболее важных событиях, происходящих между Ираном и Арменией в различных областях. В ходе телефонного разговора представители двух государств обсудили последние события в Западной Азии и вопросы, касающиеся Кавказа.

Кроме того, обе стороны выразили готовность в дальнейшем развивать двусторонние связи в политическом, экономическом и культурном аспектах общественной жизни на основе существующих договоренностей в рамках удовлетворения общих интересов народов Исламской Республики Иран и Республики Армения.