Тегеран, , 11:55 — REGNUM 11 сентября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что электросети Ирана, России и Азербайджана будут подключены друг к другу через пару месяцев, как только будут завершены исследования по их синхронизации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ардаканян рассказал журналистам IRNA, что иранская энергетическая сеть может синхронизироваться с другими сетями либо через Азербайджан, либо через Армению и Грузию. «Иран приветствует любой из двух маршрутов», — сказал министр, отметив, что три страны договорились о совместном сотрудничестве для реализации проекта по маршруту Иран — Азербайджан — Россия.

По словам министра, совместная комиссия трёх государств уже приступила к работе над проектом. Ардаканян далее охарактеризовал этот проект как очень ценный в связи с высокой востребованностью среди ряда вышеупомянутых государств.

Напомним, что ранее на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в марте 2019 года Ардаканян объявил о реализации проекта, который позволит синхронизировать энергетические сети двух соседних стран.