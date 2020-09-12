Тегеран, , 11:54 — REGNUM 11 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на доклад Совета ООН по правам человека о ситуации в Йемене и заявил, что упоминание Ирана наряду с поставщиками оружия для саудовской коалиции является абсолютно ложным заявлением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хотя Иран был назван в докладе только один раз, отчёт пренебрегает ключевой ролью Ирана и безоговорочной помощью в политическом урегулировании кризиса в Йемене», — заявил Хатибзаде. Он отметил, что это происходит в то время, когда западные страны, такие как США и Канада, открыто продают оружие Саудовской коалиции, подчеркнув, что цифры по закупкам находятся в общем доступе.

«Хотя эти страны под давлением правозащитных организаций сократили или прекратили продажу оружия саудовцам, горький факт заключается в том, что они получают большие суммы, пренебрегая международными и этическими обязательствами», — сказал Хатибзаде.