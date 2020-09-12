Курган, , 10:11 — REGNUM В Курганской области в первый день голосования за депутатов регионального парламента на избирательные участки пришли 8,87% от общего числа избирателей. Об этом сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.

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Результат аналогичен первому дню голосования по поправкам к Конституции РФ, отметил глава избиркома Курганской области. Традиционно среди лидеров по явке — сельские территории области — Половинский, Каргапольский и Мокроусовский районы. Крупные города Курган и Шадринск, а также Кетовский район — среди отстающих.

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Курганской областной думы седьмого созыва в 2020 году проходит в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября.