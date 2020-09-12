12 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

«Москва также надеется сыграть роль главного дипломатического посредника в РИК, тем самым начав играть более влиятельную роль, чем ей могли бы позволить экономические возможности России»

Александр Белов, , 11:15 — REGNUM Официальные представители Китая и Индии провели две встречи в Москве с целью добиться деэскалации напряженности, вызванной недавним инцидентом на границе. По мнению наблюдателей, стремление России выступить посредником в территориальном споре между Китаем и Индией является указанием на то, чем рискует Москва в случае обострения конфликта между двумя ее обладающими ядерным оружием соседями в Азии, пишет Лаура Чжоу в статье, вышедшей 12 сентября в South China Morning Post.

Индия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала сентября официальные лица КНР и Индии провели две встречи на высшем уровне — обе в Москве, на полях встречи глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Обе встречи были направлены на то, чтобы разрядить напряженность, вызванную военным, произошедшим в мае вооруженным противостоянием на границе двух стран в Гималаях.

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Вторая встреча состоялась 10 сентября. На ней глава МИД КНР Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар договорились пойти на шаги по укреплению взаимного доверия для обеспечения мира вдоль своей спорной границы, а также для предотвращения любых действий по эскалации сложившейся ситуации, хотя упоминаний об отводе войск не было.

Заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. 10.09.2020 Sectsco.org Заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. 10.09.2020 Sectsco.org

Встреча прошла на фоне того, как неделей ранее во время переговоров в российской столице министры обороны двух стран Вэй Фэнхэ и Раджнат Сингх не смогли найти выхода из сложившегося тупика.

Министры иностранных дел КНР и Индии вновь заявили о необходимости снижения напряженности и предотвращения наращивания военного потенциала по обе стороны границы после произошедшего 7 сентября возле озера Пангонг в Ладакхе инцидента, в рамках которого впервые с 1975 года было применено огнестрельное оружие.

Хотя на протяжении долгого времени Москва и занимала нейтралитет в этом затяжном споре, в том числе не вмешивалась в краткосрочный и кровопролитный пограничный конфликт в 1962 году, ее стремление скоординировать переговоры Пекина и Нью-Дели, уверен ряд экспертов, указывает на то, что ставки для России в этом вопросе высоки.

Так, доцент Дальневосточного федерального университета России Артем Лукин отметил, что Москва продвигала идею «треугольника» Россия-Индия-Китай (РИК) с конца 1990-х годов. Идея о возможности подобной организации принадлежит тогдашнему министру иностранных дел Евгению Примакову, который видел в ней противовес политик альянсу под руководством США.

«Москва также надеется сыграть роль главного дипломатического посредника в РИК, тем самым начав играть более влиятельную роль, чем ей могли бы позволить экономические возможности России», — передает слова Лукина автор.

Как отметил сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Захаров, подобные стремления могут зайти в тупик в случае обострения раскола между двумя азиатскими гигантами. Более того, при таком развитии событий может оказаться затронута евразийская безопасность. Более того, международные организации, такие как ШОС и БРИКС, в которую входят пять основных развивающихся экономик мира — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, могут оказаться парализованными.

Встреча президента России с главами внешнеполитических ведомств стран ШОС. 10.09.2020 Sectsco.org Встреча президента России с главами внешнеполитических ведомств стран ШОС. 10.09.2020 Sectsco.org

Россия в этом году председательствует как в ШОС, так и в БРИКС, что является ключевой дипломатической повесткой дня Кремля на фоне растущего давления со стороны Запада после «аннексии» Крыма в 2014 году.

Недавнее «отравление» Алексея Навального, известного критика президента России Владимира Путина, привело к усилению этого давления. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что существует «значительная вероятность» того, что за отравлением стояли российские официальные лица, в то время как Германия, нынешний председатель Европейского союза, заявила, что вопрос о возможном введении дополнительных санкций против России будет обсуждаться.

По словам Захарова, пограничное противостояние с Китаем может подтолкнуть Индию в сторону США — развитие событий, которого Москва бы не хотела.

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«Разрыв в китайско-индийских отношениях может привести к сдвигу в политике Нью-Дели, в частности к его более тесному взаимодействию с США и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, включая дальнейшее развитие организации Четырехсторонний диалог по безопасности», — сказал он.

Эту организацию, включающая в себя США, Японию, Австралию и Индию, многие считают возглавляемым Вашингтоном альянсом против Китая.

«Конечно, Москва не хотела бы, чтобы события стали развиваться по этому сценарию, поскольку она всегда ценила особый курс Индии в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил он.

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Тем не менее эксперты также подчеркнули, что Москва не хотела бы напрямую участвовать в споре.

«Россия не хочет оказаться в эпицентре конфликта между Индией и Китаем, [поскольку] для Москвы принять сторону между старым другом, Индией, и новым другом, Китаем, сложно», — отметила глава Инициативы по ядерной и космической политике расположенного в Нью-Дели аналитического центра Observer Research Foundation Раджешвари Пиллай Раджагопалан.

«Россия не хочет, чтобы Индия сближалась с западными странами», — обратила внимание она, подчеркнув, что на предотвращение подобного исхода, может быть, и направлен нынешний курс Москвы.

Раджагопалан добавила, что Китай, также находящийся под всё большим международным давлением, «не поддерживает хороших отношений ни с какими крупными державами, кроме России».

«Так что вероятность того, что Китай подтолкнет любую другую страну инициировать подобные обсуждения, крайне мала», — заключила Раджагопалан.