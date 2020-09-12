Берлин, , 09:38 — REGNUM Инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным может быть использован как выдуманный повод для того, чтобы подорвать отношения России и Германии. Об этом заявил в интервью телеканалу «360» член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии"Вальдемар Гердт.

Напомним, что все больше политиков в Германии говорят о том, что проект российско-германского газопровода «Северный поток — 2» следует остановить из-за инцидента с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Дело в том, что официальные немецкие власти заявили, что Навальный был якобы отравлен в России. При этом российские врачи и эксперты, которые лечили и обследовали Навального после того, как ему стало плохо на борту самолета утром 20 августа, подчеркивают, что ни о каком отравлении блогера речь не идет. Более того, российская сторона, после того, как состояние блогера было стабилизировано, выпустила его в Германию на дальнейшее лечение.

Спустя более недели пребывания блогера в берлинской клинике «Шарите» было объявлено, что он якобы отравлен «ядом из группы «Новичок» и стоят за этим российские спецслужбы. Российская сторона указала на всю абсурдность этого обвинения.

Тем не менее западные политики уже всерьез рассуждают о новых санкциях против России.

Власти Германии, которые раньше демонстрировали приверженность реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», теперь заявляют о том, что проект может быть закрыт из-за инцидента с Навальным.

Так, Христианско-Демократический союз заявил, что проект «Северного потока — 2» надо закрывать. В правительстве также заявили, что из-за инцидента с Навальным Берлину надо отказаться от «Северного потока — 2». Это заявление раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетикеКлаус Эрнст.

Гердт подчеркивает, что правящая ХДС в своем стремлении отказаться от «Северного потока — 2» просто выполняет волю своего хозяина — Соединенных Штатов Америки.

«Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим. (ХДС. — ИА REGNUM) очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов», — рассказал Гердт.

Политик отмечает, что прошедшие в бундестаге дебаты показывают, насколько Германия далека от суверенитета.

При этом он рассказал, что социал-демократы встали на другую позицию — они предлагают дождаться окончания расследования, а уже потом переходить к действиям.