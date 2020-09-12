Киев, , 09:12 — REGNUM Украинская делегация, принявшая участие во встрече политических советников глав стран-участниц так называемого нормандского формата, в который раз засвидетельствовала стремление украинского народа к миру. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 сентября пресс-службой офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По информации пресс-службы администрации Владимира Зеленского, во встрече, которая состоялась 11 сентября в Берлине, со стороны Киева приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, а также представители министерства обороны, министерства иностранных дел и службы безопасности Украины.

Источник сообщает, что участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран «нормандской четверки» на встрече, которая состоялась в Париже в декабре 2019 года. Также обсуждались подробности переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

По словам главы офиса президента Украины, Киев заинтересован в дальнейшем сохранении перемирия.

«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — цитирует Андрея Ермака пресс-служба офиса президента Украины.

Также сообщается, что во время встречи много внимания уделили вопросу взаимного обмена удерживаемыми лицами и обеспечения полного и беспрепятственного доступа к таким лицам представителей Международного комитета Красного Креста.

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Напомним, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментрируя результатывстречи советников глав стран «нормандского формата», сообщил об отсутствии «прорыва».

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