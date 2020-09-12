Ханой, , 09:09 — REGNUM 12 сентября Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провела Региональный форум со странами-партнёрами, где обсуждались такие проблемы, как пандемия коронавируса, конфликты в Южно-Китайском море, ядерную угрозу Северной Кореи и протесты в Гонконге. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

На онлайн-форуме АСЕАН, организованном Вьетнамом, присутствовали представители 27 государств: 10 стран-членов АСЕАН и партнёры, включая Россию, США, Европейский союз, Китай, Японию, Северную Корею и других.

Региональная встреча в этом году может считаться неполной, поскольку на ней отсутствовали традиционные участники: госсекретарь США Майк Помпео, министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Северной Кореи Ри Сон Гвон. От этих стран на форуме приняли участие другие высокопоставленные официальные лица. От России на форуме традиционно присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в начале форума обозначил проблему безопасности в регионе и призвал встать на путь взаимного доверия.

Как ожидается, форум стал местом столкновения позиций США и Китая по таким вопросам, как военная деятельность Китая в Южно-Китайском море и права человека.