Иркутск, , 08:07 — REGNUM Практически ни одно из громких заявлений о нарушениях на первом дне голосования не подтвердилось и явилось результатом элементарной безграмотности наблюдателей одного из кандидатов в губернаторы Иркутской области Михаила Щапова. В этом пишет телеграм-канал edroirk. Его авторы проанализировали самые «громкие» нарушения, которые накануне, 11 сентября, в первый день голосования, активно раскручивал в инфополе штаб Щапова:

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

»Несброшюрованные в отдельные книги списки избирателей на одном из участков. Эту жалобу наблюдатели местного Щапова направили сразу в Москву. Обращение оперативно прокомментировала представитель ЦИК РФ Майя Гришина.

Суть комментария такова: основной день голосования — воскресенье, 13 сентября, дни 11 и 12 сентября — досрочные. В соответствии с пунктом 13 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита) не позднее дня, предшествующего дню голосования, то есть 12 сентября. 11 сентября параллельно с досрочным голосованием продолжалась выверка и уточнение списков (в связи с естественным прибытием и убытием граждан по месту жительства). Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Так что данная ситуация не свидетельствует о нарушении законодательства. Законы читать надо внимательно.

Голосование «в багажнике» машины в поселке Мегет Ангарского района. Сюжет об этом раскрутили сразу несколько федеральных информационных каналов. Этот факт не подтвердился. Скандальный снимок был сделан во время подготовки к процедуре голосования, когда комиссия только приехала в поселок (и да, они привезли урну в багажнике автомобиля, а не телепортировали). Примечательно, что раскручивать случай в Мегете первым бросилось уральское информагентство Znak.com, которое постоянно используется для разгонки политических скандалов оппозицией. Почему тему местного Щапова подхватил канал из Екатеринбурга?

Конечно, мелкие нарушения на избирательных участках были, есть и будут. Иногда они специально провоцируются самим кандидатом, чтобы обвинить противника в нарушениях, которого тот не совершал. Но на примере этих двух эпизодов наглядно видно, как любой повод штаб Щапова использует для эскалации напряжения и нагнетания истерии. И это только первый день.

Второй, несомненно, принесет новые «сенсационные разоблачения». Скорее всего, ни одно из них не подтвердится, но осадочек, как в старом анекдоте про серебряные ложечки, останется. И чем больше ложечек сейчас «потеряется», тем больше поводов потом заявить о фальсификации результатов, поэтому идет на такие шаги, как правило, тот, кто не уверен в собственной победе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 сентября началось досрочное голосование по выборам губернатора Иркутской области. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

Комментируя ИА REGNUM появившиеся данные о том, что в поселке Мегет Ангарского городского округа, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы, состоялось «голосование в багажниках машины», председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев назвал их недостоверными.

Читайте также: Избирком Приангарья опроверг факт голосования на багажнике машины

Позднее председатель региональной Общественной палаты Владимир Шпрах высмеял появившееся в социальных сетях видео, снятое в Байкальске, на котором видно, что в машину садятся люди. За кадром комментатор зловещим голосом сообщает зрителю: «Эта машина уже в пятый раз подвозит пассажиров на избирательный участок».

Читайте ранее в этом сюжете: Пресловутые «карусели»: фейк о выборах разоблачили в Приангарье