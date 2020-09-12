Байкальск, Иркутская область, , 07:47 — REGNUM В Иркутской области, где проходят выборы губернатора, зафиксирован ещё один вброс недостоверной информации. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной Общественной палаты Владимир Шпрах, в социальных сетях распространяют видео, снятое в Байкальске, на котором видно, что в машину садятся люди. За кадром комментатор зловещим голосом сообщает зрителю: «Эта машина уже в пятый раз подвозит пассажиров на избирательный участок»:

«На видео не зафиксированы ни многочисленные подвозы, ни точное место съемки. Не понятно, о каком УИК идет речь, ведется ли съемка действительно возле избирательной комиссии или рядом больница. Из ролика понятно только, что люди садятся в машину и уезжают. Мы не видим этих людей на избирательном участке, они не участвуют в процессе голосования. Перед нами — голословная информация провокационного характера. Никаких жалоб на намеренный подвоз избирателей к нам также не поступало, наши наблюдатели не зафиксировали никакие пресловутые «карусели».

Как уже сообщало ИА REGNUM,11 сентября началось досрочное голосование по выборам губернатора Иркутской области. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Ранее председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев опроверг информацию о том, что якобы в поселке Мегет Ангарского городского округа, где проходят досрочные выборы губернатора мэра Ангарска и депутатов гордумы, состоялось «голосование в багажниках машины».

Читайте ранее в этом сюжете: Избирком Приангарья опроверг факт голосования на багажнике машины

Читайте развитие сюжета: «Сенсационные разоблачения» на выборах в Приангарье оказалась фэйком