Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Соглашение между Израилем и рядом арабских стран о нормализации отношений должна также будет иметь позитивный эффект и в ситуации с Ираном, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в ходе объявления об установлении дипотношнений между израильской стороной и Бахрейном.

Глава Белого дома добавил, что существует множество стран арабского мира, которые устали воевать и хотят мира с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Вашингтоне состоится церемония подписания договора о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. На встрече лидеров стран будет присутствовать Дональд Трамп.

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