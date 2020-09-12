Минск, , 07:53 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана 11 сентября в отношении Ильи Салея — юриста штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.Об этом сообщает 11 сентября БелаПАН со ссылкой на отца Ильи Салея Василия Салея, который также является адвокатом обвиняемого.

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Обвиняемый также является одним из адвокатов члена президиума так называемого Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Белоруссии Марии Колесниковой.

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По информации источника, 11 сентября истекло 72 часа с момента задержания Ильи Салея. Спустя 72 часа выносится решение либо об освобождении задержанного, либо о его заключении.

Илью Салея подозревают в нарушении части 3 статьи 361 Уголовного Кодекса Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии).

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По словам Василия Салея, из изолятора временного содержания Илью Салея переводят в следственный изолятор, который расположен в Минске на улице Володарского, где ему и предъявят обвинение.

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Напомним, Илью Салея задержали утром 9 сентября. Уголовное производство по части 3 статьи 361 Уголовного Кодекса Белоруссии было начато в связи с созданием так называемого Координационного совета, который был сформирован по инициативе бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.